Çaldığı araç ile kaza yapan şahıs kaçmaya çalışırken vatandaşlara yakalandı

Muğla'da çaldığı araçla kaza yapan şahıs yurttaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şahsın alkollü olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi eski sanayi bölgesinde viraja hızla giren C.B, kullandığı otomobille üç araca çarparak durabildi. Kazanın ardından şahıs, araçtan inerek olay yerinden kaçmaya çalıştı.

VATANDAŞLAR YAKALADI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kaçış girişimi engellendi ve şahıs yakalandı. Olayın ardından bölgeye gelen başka bir kişi, kazaya karışan aracın kendisine ait olduğunu ve aracının Menteşe ilçesi kırsal Günlüce Mahallesi'nden çalındığını öne sürdü. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazaya karışan şahsın 2.14 promil alkollü olduğu öğrenilirken vatandaşlar şahsı polise teslim etti.