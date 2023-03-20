Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın çıktı! 1 kişi öldü, 4 kişi hastanelik oldu
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangından etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Numuneevler Mahallesinde yaşanan depremler nedeniyle alana kurulan 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadırda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
1 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kadın yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Soba kurulu çadırda çıkan yangınla ilgili olay yerinde inceleme yapılarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa