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Cadı eğitimi hocası Ece'nin kaybını Mars'a bağladı! Bir de tehditler yağdırmış

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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e "cadılık ve büyücülük" eğitimi verdiği söylenen Hale Nur Özen'le ilgili tuhaf bir bilgi daha ortaya çıktı. Gürel'in ormanda kaybolduğu ve arandığı günlerde öğrencilerini tehdit eden Özen, genç kadının kaybını Mars gezegenine bağladığı video ortaya çıktı.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel, 4 gün sonra sarp ormanlık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından bulunmuştu. Hipotermi geçirdiği belirlenen peyzaj mimarı Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Ece Gürel, 2 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Genç kadının, gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara olan ilgisi biliniyor ve ders aldığı kişi, Hale Nur Özen. Ece Gürel'in "cadılık ve büyücülük" eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özen, dün hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cadı eğitimi hocası Ece'nin kaybını Mars'a bağladı! Bir de tehditler yağdırmış

BASINI TEHDİT ETTİ

Özen, sosyal medyadan paylaşım yaparak, hakkındaki yurtdışı yasağına hiç değinmedi, "verdiği ifade sonucu" serbest kaldığını belirtmekle yetindi. Özen, kendisinin halka yanıltıcı bilgi vermekle suçlanmasına karşın, başkalarını yanıltıcı bilgi verdiğini de ileri sürdü ve "hakkında düzmece senaryolar kurarak halka bilerek yanıltıcı bilgi veren" kişiler için yasal yollara başvuracağını açıkladı.

ÖĞRENCİLERİNİ ECE KONUSUNDA UYARDI

Özen, "cadı zanaatı" gibi eğitimler de veriyor, Gürel'de birçok öğrencisinden biriydi. Özen, Gürel kayıpken sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda, Gürel'in derslerine katıldığını anlattı. Özen bu videoyu çektiğinde Gürel 3 gündür kayıptı. Özen videosunda, öğrencileriyle çevrim içi konuşuyordu. Videonun amacı, öğrencileri Ece Gürel konusunda bilgilendirmek gibi görünse de aslında amacı, öğrencileri susturmak,basına bilgi vermemelerini sağlamak ve daha çok kendisinin bazı özelliklerini anlatarak, aslında korkutmak. Gürel, öğrencilerine önce kendisinin de "medyacı" olduğunu, yani bir dönem gazetecilik yaptığını anlatıyordu.

Cadı eğitimi hocası Ece'nin kaybını Mars'a bağladı! Bir de tehditler yağdırmış

"ECE'NİN YILDIZ HARİTASINI PAYLAŞANLA ARAMIZ BOZULUR"

Ece'nin kendisiyle 1-2 yıldır birlikte olduğunu anlatan Özen, bir süre sonra konuyu, Ece'nin kaybolmasına getiriyor. Özen, bu konuyu anlatırken, Ece'nin yıldız haritasının kendisinde olduğunu belirtiyor ve şöyle konuşuyor: "Ece nin natal (yıldız) harita bilgileri biz de var, bugün 10 astrolog arkadaşım talep etti, lakin bunu paylaşmıyoruz, paylaşmayacağız, öğrencilerimden bile paylaşan olursa benimle arası bozulur."

Özen, aslında öğrencileri genel olarak Ece konusunda bilgi vermemeye yönlendirmek istiyor. Konuşmaya görüntülü katılan bir öğrenciyi de soruları nedeniyle tersliyor, hatta gruptan atıyor.

"BAŞINIZ BÜYÜK BELAYA GİRER"

Kendisinin yıldız haritasına bakarak Ece'nin kayboluşu konusunda bulgulara ulaştığını ima eden Özen, bir süre sonra, uyarısının dozunu artırıyor: "Herhangi bir özel bilgi paylaşımı yapmayacğız. Her öğrencimizin natal bilgisi var, çok büyük papaz oluruz. Alan kişinin de veren kişinin de başı belaya girer ben takip edeceğim."

Cadı eğitimi hocası Ece'nin kaybını Mars'a bağladı! Bir de tehditler yağdırmış

"MARSI YÖNÜNÜ ŞAŞIRTMIŞ"

Ece'nin kaybolması hakkında kendilerinin "güçlü analizleri" olduğunu anlatan "astrolomi" uzmanı Özen, bilgisini şöyle paylaşıyor:

"Güçlü analizlerimiz var bunları yayınlamıyoruz biz bildik diye bile yayınlamıyoruz. Bildiğim tek birşey kayıp an haritasına baktık, Ece' nin haritasına baktık derece var, burada bahsettiğim derecesi 6 yıllık çalışmanın sonunda derlenmiş sadece astrolomiye aittir. Mars'ın derecesi yön şaşırtma, başka yöne yönlendirme. Astrolomi haritası olarak bildiğimiz şey o kadar büyük bir yön değiştirme şaşırtma var ki söyleyebileyeceğim tek şey bu."

Cadı eğitimi hocası Ece'nin kaybını Mars'a bağladı! Bir de tehditler yağdırmış
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

"Ey inananlar İçki, kumar, putlar , fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz"

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Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

chp nin kazandığı tüm belediyelere el koyacağınıza en önce bu cadı kadını alsanıza daha ne bekleniyor neden serbest bırakılıyor

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Haber YorumlarıOrhan Göksel:

mars yanılttı yok cadı falan filan milleti yoldan çıkar sonra benim suçum yok.bu kadın malesef milleti kandırmaya sapittirmaya devam edecek çünkü serbest kaldi

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Haber YorumlarıHakan önal:

Benim merak ettiğim bu büyücülük yada cadılık işleriyle uğraşan dinden çıkarımı ? Çıkarsa neden cenaze namazını kılınıyor. Türkiyede bir sorun adamlar açıkça ateist olduğunu belirtiyor.Ömrü boyunca islama karşı olmuş biz cenazesini camiye getiriyoruz,cenaze namazı kılıyoruz.Temiz müslümanların arasına defnediyoruz.Bu çok düşündürücü

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Haber YorumlarıBülent Bey:

Gençleri Allah yolundan saptıran fal okçuları..

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Haber YorumlarıHülagü:

Bu tip hastalıklı yönlendirmelere ağır hapis cezası gelmeli. Kişinin iradesini sakatlıyorlar

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

uğradığı mobingi unutturmayın sebebi olanlar umarım hak ettiğini yaşar Allah rahmet eylesin hem cuma günü hem ramazanda vefat etti Allah'ın sevdiği kuluymuş

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