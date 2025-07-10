Caddebostan Sahili'nde köpekbalığı paniği! İşte o anlar
İstanbul'da bulunan Caddebostan sahilinde köpekbalığı görüldü. Köpekbalığını görenler şaşkınlığını gizleyemezken; o anlar kameralarca kaydedildi.
İstanbul'un en işlek sahillerinden Caddebostan sahilinde görülen köpekbalığı şaşkınlık yaratırken; o anlar kameralarca kaydedildi.
Yaz sıcaklarıyla birlikte plaj ve sahillerde yoğunluk yaşanırken; İstanbul'un en işlek sahillerinden olan Caddebostan sahilinde köpekbalığı paniği yaşandı.
KÖPEKBALIĞI KAMERALARCA KAYDEDİLDİ
Sahilde görülen köpekbalığı panik yarattı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa