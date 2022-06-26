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Cadde üzerinde kavga edenlere otomobil çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cadde üzerinde kavga edenlere otomobil çarptı: 1 yaralı

Antalya'da gece saatlerinde kavga ettikleri iddia edilen iki kişiden birisi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Antalya'da gece saatlerinde kavga ettikleri iddia edilen iki kişiden birisi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi Andızlı mezarlığın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında yürüyen iki kişi iddiaya göre kavga etmeye başladı. Bu sırada kavga edenlerden birine Cemal Polat, kontrolündeki 34 NC 4586 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanılanları anlatan sürücü Cemal Polat, "Yoldan geliyordum. Taksi bakış açımı kapattı. 2 tane alkollü şahıs kavga ediyor. Birisi diğerini savurduğu için yere düşüyor. Ben son anda gördüm. Firene bastım, 2 metre sürüklendik" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa Antalya kavga 3. Sayfa Haberler

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