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Cadde Ortasında Drift Atan Sürücüye Ceza Yağdı

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Çorum'un Alaca ilçesinde drift atan sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesildi ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Güvenlik kameraları görüntülerinde sürücünün caddede defalarca drift yaptığı görülüyor.

Cadde ortasında drift atan Tofaş sürücüsüne ceza yağdı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde cadde ortasında drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesilirken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesindeki Yozgat Caddesi'nde bir Fİat-Tofaş marka otomobili gören vatandaşlar durumu Alaca Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Harekete geçen ekipler, güvenlik kameraları görüntülerinden drift atan sürücünün 38 LL 666 plakalı otomobilin sürücüsü E.Ö. olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından tespiti yapılan E.Ö.'nün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı. Araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Öte yandan, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün caddede defalarca drift attığı görüldü. Bu sırada bir şahıs ise otomobilin sağ kısmındaki camdan dışarı sarkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - 3.Sayfa
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