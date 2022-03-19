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Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır, minibüs ve ambulansa çarptı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kartal'da 20 ton yüklü tır, buzlanma nedeniyle kayarak park halindeki servis aracına çarptı. Çarpma sonucu servis aracı ve tır sürüklenerek, hasta almaya gelen ambulansa vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Saat 04.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yüzyıl Caddesi'nde üzerinde 20 ton yük olduğu öğrenilen tır, buzlanma nedeniyle kaymaya başladı.

Önce park halindeki servis minibüsüne çarpan tır, servis minibüsünü ile sürüklenerek hasta almaya gelen ambulansa çarptı. Üç aracın karıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Son dakika haberi! Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tekrar kayma tehlikesi olan tırın lastiklerinin altına takoz yerleştirdi. Tır bulunduğu yere sabitlendikten sonra ambulans ve servis minibüsü başka bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenli bir noktaya alındı.

Son dakika haberi! Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı

Olayın görgü tanığı Ramazan Ercan, "Yukarıdan kayarak geldi. Park halindeki servise vurdu. Ondan sonra hasta almaya gelen ambulansa vurdu. Yaralı falan yok. Ambulans yan şekilde durdu" dedi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - 3. Sayfa

Kartal, 3. Sayfa, Haberler

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