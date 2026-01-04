Başkentte buzlanan yolda duramayan araç, park halindeki diğer araçlara çarparak durdu

Ankara'da kardan ve dondurucu soğuktan dolayı buzlanan yolda ilerleyen araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek sokakta park halindeki araçlara çarptı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Büyükesat Mahallesi'nde 1 Ocak'ta meydana geldi. İddialara göre, araç sürücüsü yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk sebebiyle buzlanan yolda yokuş aşağı yavaş yavaş ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, önce yolun ortasında bekleyen araca, ardından park halindeki diğer araçlara çarparak durabildi. Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği kazada araçlarda maddi hasar oluştu. - ANKARA