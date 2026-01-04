Haberler

Başkentte buzlanan yolda duramayan araç, park halindeki diğer araçlara çarparak durdu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dondurucu soğuklar ve kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda ilerleyen araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Ankara'da kardan ve dondurucu soğuktan dolayı buzlanan yolda ilerleyen araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek sokakta park halindeki araçlara çarptı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Büyükesat Mahallesi'nde 1 Ocak'ta meydana geldi. İddialara göre, araç sürücüsü yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk sebebiyle buzlanan yolda yokuş aşağı yavaş yavaş ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, önce yolun ortasında bekleyen araca, ardından park halindeki diğer araçlara çarparak durabildi. Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği kazada araçlarda maddi hasar oluştu. - ANKARA

