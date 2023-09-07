BÜYÜKHANLI Holding'in Varisi Cem Büyükhanlı Evde Ölü Bulundu

BÜYÜKHANLI Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'teki evinde ölü bulundu. Cem Büyükhanlı'nın daha önceden ciğerlerinde pıhtılaşmasından dolayı yoğun bakımda entübe kaldığı ve 1 hafta önce taburcu edildiği öğrenildi.

BÜYÜKHANLI Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'teki evinde ölü bulundu.

Cem Büyükhanlı (48)'dan haber alamayan babasının telefonla aradığı komşusu kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı.

Bunun üzerine Beşiktaş Bebek'teki eve gelen polisin çağırdığı çilingir kapıyı açtı. Kapının arkasında hareketsiz yatan Büyükhanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cem Büyükhanlı'nın daha önceden ciğerlerinde pıhtılaşmasından dolayı yoğun bakımda entübe kaldığı ve 1 hafta önce taburcu edildiği öğrenildi. Büyükhanlı'nın tek yaşadığı belirtilirken herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedildi.