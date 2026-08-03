Büyükçekmece'de toprak kayması: Sahil yolu kapandı

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahil'de, toprak kayması meydana geldi. İtfaiye ekipleri, göçük altında kalma ihtimaline karşın arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, Büyükçekmece Mimar Sinan Sahil'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahil ile binalar arasında bulunan toprak kısmında göçme yaşandı. Kayan toprak, sahil yolunu kısmen kapattı. O sırada sahilde olan vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Göçük altında kalma ihtimaline karşı bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı