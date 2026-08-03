Haberler

Büyükçekmece'de toprak kayması: Sahil yolu kapandı

Büyükçekmece'de toprak kayması: Sahil yolu kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahil'de toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak sahil yolunu kısmen kapattı, vatandaşlar panik yaşadı. İtfaiye ekipleri göçük altında kalma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlattı.

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahil'de, toprak kayması meydana geldi. İtfaiye ekipleri, göçük altında kalma ihtimaline karşın arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, Büyükçekmece Mimar Sinan Sahil'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahil ile binalar arasında bulunan toprak kısmında göçme yaşandı. Kayan toprak, sahil yolunu kısmen kapattı. O sırada sahilde olan vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Göçük altında kalma ihtimaline karşı bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Doğruysa vahim! Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Eski sevgilisini bıçaklayıp kendi boğazını kesti: Dehşet anları kamerada

Yüreğiniz kaldırmayacaksa sakın izlemeyin: Markette dehşet anları
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlerle sürpriz sohbet

Miçotakis'ten Türk turistlerle sürpriz! Görür görmez koştu

Gazeteci Can Bursalı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma açıldı

Gazeteci Can Bursalı hakkında soruşturma açıldı: Suçlama vahim

Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap

Beşiktaş'tan Mauro Icardi'ye cevap

Fenerbahçe'de Kante krizi

Fenerbahçe'de Kante depremi