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Büyükçekmece Helikopter Kazasında 2 Sanığa 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Büyükçekmece Helikopter Kazasında 2 Sanığa 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
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2017'deki helikopter kazasında 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kuleyi inşa eden firmanın 2 yetkilisi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ceza verdi.

Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazasına ilişkin davada karar: 2 sanığın 7 yıl 6 ay hapsine hükmedildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 2017 yılında Eczacıbaşı Havacılık A.Ş'ye ait helikopterin televizyon kulesine çarparak düştüğü ve 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme kuleyi yapıp işleten firmanın 2 yetkilisinin 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Büyükçekmece'de 10 Mart 2017 tarihinde 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Eczacıbaşı Havacılık A.Ş'ye ait helikopterin düşmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına katılan olmadı. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Osman Naci Endem ve Tamer Tunca'nın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme uzun süredir yakalanamayan sanık Mehmet Enis Özgül hakkındaki dosyan ise ayrılmasına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Mart 2017'de Eczacıbaşı Havacılık AŞ'ye ait helikopterin saat 08.16'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkmasının ardından 08.20'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin yakınlarındaki bir inşaat firması tarafından yapılıp işletilen kuleye çarparak düştüğü anlatılmıştı. İddianamede, helikopter kazasında kaptan pilot Alaattin Nacar ve ikinci pilot Ahmet Bulut ile Eczacıbaşı firmasında görevli Salim Özen, Rus yolcular İgor Koçhergin, Elena Badragan, Luidmila Chuprova ve Aleksandr Vanin'in hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Helikopterin çarptığı kulenin inşaat firmasının yetkili ortakları Mehmet Enis Özgül, Osman Naci Endem ve Tamer Tunca'nın sanık olarak yer aldığı iddianamede, raporlara göre Eczacıbaşı Havacılık AŞ'nin kusurunun bulunmadığı açıklanmıştı. İddianamede, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, televizyon kulesinin standartlar kapsamında işaretlenmediği ve ışıklandırılmadığı yönünde tespit olduğu belirtilmişti. Kuleyi inşa eden ve işleten Endem İnşaat AŞ'nin kazada kusurlu olduğu belirtilen iddianamede sanıklar Mehmet Enis Özgül, Osman Naci Endem ve Tamer Tunca'nın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa
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