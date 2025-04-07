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Büyükçekmece E-5 Karayolunda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

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Büyükçekmece E-5 karayolunda bir kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Sürücüsü hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Büyükçekmece E-5 karayolunda kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Büyükçekmece E-5 karayolunda seyreden bir kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi E-5 karayolu Güzelce Mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sol şeride geçmek isteyen kamyon şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan kamyona önce arkadan bir otomobil çarptı ardından ise kamyon refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada, kamyon sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şerit değiştirmek isteyen kamyonun savrulduğu ve arkasından bir otomobilin çarptığı ardından ise kamyonun devrildiği anlar yer aldı. Kaza nedeniyle hafif yaralanan sürücünün ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede iki yönlü yoğun trafik yaşanırken kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Büyükçekmece E-5 Karayolunda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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