Haberler

Büyükçekmece’deki "park kavgasına" ilişkin soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede park meselesi nedeniyle çıktığı belirlenen kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede park meselesi nedeniyle çıktığı belirlenen kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. Olayın mezhepsel veya etnik bir saikle gerçekleştirildiğine yönelik herhangi bir somut bilgi, belge veya bulguya rastlanmadığı belirtildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Ulus Mahallesi Kaya Sokak üzerinden meydana gelen ve araç park edilmesi hususunda yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirlenen kavgayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine başlatılan çalışmalarda müşteki şüpheliler İ.Ç. ile O.Ç. ve A.Ç. arasında trafikte araç park edilmesi nedeniyle tartışma çıktığı belirlendi. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada tarafların birbirlerine yumrukla vurduğu, kavgada tarafların hafif şekilde yaralandığı tespit edildi. Ardından müşteki şüpheli İ.Ç. ve beraberindeki şahısların müşteki şüpheliler O.Ç. ve A.Ç.'nin ikametine gittiği belirlendi. Burada binanın önündeki araçlara zarar verdikleri ve ikamete taş ve sopa attıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında tarafların ifadelerinin alındığı olayın meydana geliş şekline ilişkin bilgi ve belgelerin de incelemeye alındığı kaydedildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada olayın mezhepsel veya etnik bir saikle gerçekleştirildiğine yönelik herhangi bir somut bilgi, belge veya bulguya rastlanmadığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Soruşturmanın "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret", "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından yürütüldüğü ifade edildi.

Adliyeye sevk edilen O.Ç., A.Ç., İ.Ç. ve Ü.B. hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Oğuzhan Uğur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

İki aydır cezaevinde olan Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

Bastonla görüntülenmişti! Verdiği yanıt bomba
Antalya emniyetinde 2 şube müdürü gözaltına alındı

Suçlama vahim! iki üst düzey emniyet müdürü gözaltında
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Galatasaray maçı öncesi şok! Trabzonspor, puansız Konyaspor'a kaybetti

Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi ağır yaralı