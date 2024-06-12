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Vahşice katledilerek denize atılan genç kızın son anları ortaya çıktı! Katiliyle aynı karede

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İstanbul'da denizde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sedef Güler ve Yavuz G.'nin birlikte cinayetin işlendiği eve giriş yaptıkları, 11 saat sonra Fırat B.'nin elinde poşetle binaya girdiği görüldü.

İstanbul Büyükçekmece'de elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sarıldığı halıya 10 kiloluk dambıl bağlanark denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler'in son görüntüsü ortaya çıktı

KATLEDİLDĞİ EVE GİRDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, 5 Haziran 2024 tarihinde saat 01.48'de Sedef Güler ve Yavuz G.'nin, birlikte cinayetin işlendiği eve doğru yürüdükleri görüldü. Bu görüntülerden yaklaşık 11 saat sonra saat 13.40'da aynı güvenlik kamerasının açısına bu kez elinde poşetle gelen Fırat B. girdi.

CESEDİ ATTIKLARI NOKTADA DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Polisin elde ettiği diğer bir görüntüde ise şüphelilerin halıya, ardından zincire sardıkları cesedi attıkları yer gözüküyor. Polisin bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin cesedi atmakta kullandıkları otomobilin plakasını tespit ettiği belirtildi. Otomobil, Esenyurt'ta terk edilmiş olarak bulunmuş, araçta yapılan Luminol testi sonucunda bazı kan izlerine rastlanmıştı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, FİRARİ İSE ARANIYOR

Öte yandan bugün mahkeme sevk edilen şüphelilerden Fırat B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis firari şüpheli Yavuz G.'yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

"CİNAYETİ BEN İŞLEMEDİM" SAVUNMASI

Öte yandan tutuklanan şüpheli Fırat B. cinayeti işlemediğini iddia etti. İfadesinde Yavuz G.'nin kendisini arayarak bir takım eşyaların almasını istediğini belirterek "Cesedi arabayla taşıdık. Arabayı Yavuz kullandı. Köprüden attık. Ben cinayeti işlemedim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükçekmece İstanbul Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (6)

Nayci İbrahim:

İNSANLIK CAN ÇEKİŞİYOR...:(

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Ben bilmemm:

Halka açık şekilde ip ile idam... Alenen halka TV üzerinden izletilmeli... Canlı ve full HD olarak...

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Tim Cahill:

Aaaa öyle deme laikler alınırlar sonra onları idam istemez hemen şeriat mı geliyor korkusu başlar onlarda

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Deniz Tutar:

devlet yekilileri bu olayları görmüyormu? nedir bu ya hergün yüzlerce olay onlarca cinayet... idam gelmeden, cezalar caydırıcı şekilde artırılmadan, ceza alanlar madenlerde çalıştırılmadan bu ülkeye huzurun gelemeyeceği, toplumsal huzura kavuşamayacağı belli değil mi?

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CENGİZ HAN:

Nefsi Müdafaa dışında tüm adam öldürmelerde İDAM ŞART. Baktın adam seni öldürecek; "başka türlü def-i imkanı yoksa"; ister kılıçla, ister tabancayla, ister topla, ister tüfekle kendini savunduğunu ispatlıyorsan; hiç bir şekilde ceza almaman gerekir; böyle düşünüyorum. Yoksa; "Kör tuttuğunu sever" misali; herkes birbirini öldürüyor.

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Bozkurtlar Ulusun:

Tim Cahill - idam cezası 2004 yılında kaldırıldı, boş yere laiklere laf atma :))

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