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Büyükçekmece’de Yol Kavgasında Sürücüye 7 Bin TL Ceza

Büyükçekmece’de Yol Kavgasında Sürücüye 7 Bin TL Ceza
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İstanbul Büyükçekmece E-5 karayolunda yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, diğer aracın camını yumruklayarak tehditler savuran sürücü E.T.K. yakalandı ve 7 bin 132 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Büyükçekmece E-5'te çıkan yol kavgasında aracından inip yolu kesen, diğer aracın camını yumruklayıp küfür ve tehditler savuran sürücü yakalandı. Sürücüye 7 bin 132 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 9 Nisan'da Büyükçekmece E-5 Karayolu Silivri istikametinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, panelvan minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışma sonrasında otomobil sürücüsü, panelvan aracın camlarını yumruklamış, sürücüsüne küfür ve hakaretler savurmuştu. O anlar ise aracından inmeyen sürücünün telefonu kamerasına yansımıştı.

Trafiği tehlikeye düşüren şahsa idari para cezası

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri tarafından görüntüleri paylaşılan yol keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 34 LK 0977 plakalı araç sürücüsü E.T.K tespit edildi. Sürücüye, "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yavaşlamak, taşıt yolu üzerinde duraklamak, yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması, saygısızca araç kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak" suçlarından 7 bin 132 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, şahıs Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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