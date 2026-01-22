Büyükçekmece'de feci kaza: Otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de üst geçit kullanmadan yolun karşısına geçen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün gece İstanbul Büyükçekmece ilçesi E-5 karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üst geçidi kullanmadan karşıdan karşıya geçen Ali Altıntaş (45), 59 AKR 642 plakalı aracın çarpması sonucu metrelerce havaya savruldu. Ağır yaralanan Altıntaş'ın yardımına çevredeki vatandaşlara koştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Altıntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ölen şahsın ağabeyi, şikayetçi olacaklarını belirterek, "Gereken neyse yapacağız. Kardeşim benim can damarım her şeyimdi. Evliydi 4 çocuk babasıydı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL