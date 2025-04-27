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Büyükçekmece'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Şüpheli Yakalandı

Büyükçekmece'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Büyükçekmece'de park yeri tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece'de silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne sebep olan 3 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de park yeri tartışmasında silahla bir kişinin vurulduğu olayda polis ekipleri şüpheli 3 şahsı yakaladı.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde 26.04.2025 tarihi saat 17: 58 sıralarında bir iş yerinde Atakan Gülsever, 3 gün önce park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle konuşmak için iş yerine davet edilmişti. Buluşmaya gelen şüpheli kişilerle Gülsever arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Gülsever kafasından vurulurken yanındaki bir kişinin ise bacağından yaralanmıştı. Kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenilirken Atakan Gülsever'in hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparak, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar sonunda İ.H., M.H. ve M.K.G. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Olayda kullanılan 2 adet tabanca ele geçirildi. Emniyette işimleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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