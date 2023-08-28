İstanbul'da sahibinin elinden kaçan maymun dehşet saçtı, sokaktan geçenlere saldırıp evlere girdi: 3 yaralı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sahibinin elinden kaçan bir maymun yoldan geçen iki kişiyi ve girdiği evdeki bir kadını yaraladı. Başka bir daireye de giren maymun, evde bulunan eşyalara zarar verdi. Maymunun sokaktan geçen bir kadını ısırdığı ve girdiği evde eşyalara zarar verdiği anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul Büyükçekmece'de sahibinin elinden kaçan bir maymun, yoldan geçen bir kadını ve yaşlı bir adamı ısırdıktan sonra girdiği bir evde, ev sahibi kadına da saldırarak yaraladı. Maymun daha sonra başka bir daireye girerek eşyalara zarar verdi.

KADINI BAŞINDAN YARALADI

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde sahibinin elinden kaçan bir maymun, Fatih Mahallesi Yahya Çavuş Sokak'ta önce yoldan geçen bir kadını, daha sonra yine sokakta bulunan yaşlı bir adamı bacağından ısırdı. Daha sonra 5 katlı bir binanın bahçe katına giren maymun, ev sahibi kadına da saldırarak başından yaraladı. Ardından aynı binanın ikinci katındaki balkona atlayan maymun, girdiği dairedeki eşyalara zarar verdi. Bu sırada evde bulunan ev sahibi kadın ise bir odaya saklanarak kendisini korudu.

KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Maymun, balkondan atladıktan sonra kendisini arayan sahibini bularak olay yerinden uzaklaştı. Olayda başından yaralanan kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü, bacağından ısırılan yaşlı adamın da tetanos ve kuduz aşısı olduktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

EV SAHİBİ YAŞANANLARI ANLATTI

Maymunun girdiği evin sahibi Metin Tunçel, "Telefon geldi, maymun eve girmiş. Koşa koşa geldik, evi dağıtmış zarar vermiş. Alt kat komşumuzu darp etmiş. Ambulans ile kaldırmışlar. Durum bu, maymunu arıyoruz yani. Evet, çevredekileri de ısırmış. Benim bildiğim alt kat komşumuz var Nermin teyze, onu baya bir darp etmiş, ambulans ile hastaneye kaldırmışlar. Bir de komşularımız var, onların da ayaklarından ısırmış. Sonra sahipleri gelip alıp götürmüş." ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Bu arada maymunun sokaktan geçen bir kadını ısırdığı ve girdiği evde eşyalara zarar verdiği anlar vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.