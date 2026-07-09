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Büyükçekmece'de park halindeki araca çarpıp takla attı

Büyükçekmece'de park halindeki araca çarpıp takla attı
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Büyükçekmece Kumburgaz'da seyir halindeki bir otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de park halindeki araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 34 DPY 171 plakalı araç, park halindeki araca çarpıp takla attı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki aracın park halindeki otomobile çarpması, takla atması ve ardından vatandaşların yardıma koşması yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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