Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de ara sokakta motosiklet sürücüsünün dikkatsiz sürüşü kaza getirdi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre ara sokakta önündeki kamyoneti geçmek isteyen motosiklet sürücüsü hızla manevra yaptı. Kamyonete çarpan motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsü ve artçısı yere düştü. Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan sürücü ve artçısı hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosiklet sürücüsünün hızla manevrası ve sonrasında kaza yaptığı anlar yer aldı. - İSTANBUL