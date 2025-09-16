Haberler

Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan bir motosiklet, kaldırıma çıkarak demir dubaya çarptı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Türkoba Mahallesi Durgun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Karaca (23) yönetimindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak, yol kenarında bulunan demir dubaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Ali Karaca ile arkasında oturan Recep Karadeniz (25) savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Karaca ve Karadeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, cenazeler incelenmek üzere Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
