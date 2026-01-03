Haberler

Büyükçekmece'de motosiklet hırsızları gözaltına alındı

Güncelleme:
Büyükçekmece'de iki ayrı motosiklet hırsızlığına karışan 18 yaşından küçük 3 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, operasyon sonrası şüphelilerin işlemlerine devam ediyor.

Büyükçekmece'de, 2 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de, geçtiğimiz hafta 2 ayrı mahallede yaşları 18'den küçük 3 şüpheli, gözlerine kestirdikleri 2 ayrı motosikleti çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak içi çalışma başlattı. Çalışma kapsamında güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, çocukların kimliğini tespit etti. Yapılan operasyonla 3 çocuk gözaltına alındı. Büyükçekmece Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

