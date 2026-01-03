Büyükçekmece'de motosiklet hırsızları gözaltına alındı

Büyükçekmece'de, 2 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de, geçtiğimiz hafta 2 ayrı mahallede yaşları 18'den küçük 3 şüpheli, gözlerine kestirdikleri 2 ayrı motosikleti çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak içi çalışma başlattı. Çalışma kapsamında güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, çocukların kimliğini tespit etti. Yapılan operasyonla 3 çocuk gözaltına alındı. Büyükçekmece Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL