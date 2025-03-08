Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti

AK Partili meclis üyesine yapılanlar CHP'yi de rahatsız etti
Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

Rana'nın öldüğü mahallede halk öfkeli: Köpekleri biz öldüreceğiz
CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an

Büyükçekmece'de Maskeli Hırsız, Sadece Papağanı Çaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de bir dükkana giren maskeli hırsız, sadece içeride bulunan Jako cinsi papağanı çalarak kayıplara karıştı. İşletme sahibi, papağanının geri getirilmesi durumunda şikayetçi olmayacağını söyledi.

Büyükçekmece'de bir dükkana giren maskeli hırsız, sadece içeride bulunan papağını çalarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibi Filiz Çakmak, "Papağanımızı getirirlerse şikayetçi olmayacağız" dedi. Öte yandan, hırsızlık anları ise güvenlik kamerası yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir işletmede meydana geldi. Dükkanın kapısını açan maskeli bir şahıs, içerideki hiçbir malzemeye dokunmayarak sadece Jako cinsi papağanı çalarak izini kaybettirdi. Cadde üzerinden geçen bir taksi şoförü, dükkanın kapısının açık olduğunu fark ederek işletme sahibe ulaştı. Taksi şoförünün haber vermesi üzerine dükkana gelen Filiz Çakmak, papağanının çalındığını görünce adeta yıkıldı. Papağını çalınan Filiz Çakmak, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından ekipler Jako hırsızını yakalamak için çalışma başlattı. İşletme sahibi ise papağanı çalan kişinin geri getirmesi halinde şikayetçi olmayacağını söyledi.

"Papağanımız çocuğumuz gibi olmuştu, konuşuyordu, dans ediyordu"

Papağanının çalınmasıyla ilgili olarak konuşan işletme sahibi Filiz Çakmak, "Evet biz de şaşkınız keşke dükkandan başka malzemeler çalsaydı ama papağanıma dokunmasaydı. Sabaha karşı gelmişler kapıyı kırmışlar alarm ve kamera olduğu halde papağanı alıp gitmişler. Çok üzgünüz. Başka da hiçbir şey almamışlar. Papağanımızı geri getirmelerini istiyoruz. Konuşuyordu, dans ediyordu. Artık bizim bir parçamız, çocuğumuz olmuştu. Ailecek çok üzüldük. Yaklaşık 5-6 aydır bizimleydi. Dikkatimizi çeken kimse olmadı ama herkes gelip seviyordu. Zaten buradayız diye bizimle duruyordu o da çok sıcakkanlıydı konuşuyordu şarkı söylüyordu. İsmi Coco. Adını söylüyordu" dedi.

"Para götürseydi de papağanımıza dokunmasaydı"

Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlığı bir taksicinin fark ettiğini aktaran Çakmak, "Tesadüf eseri ticari taksici geçerken dükkanın açık olduğunu görüyor. Kornaya basıyor, içerden kimse çıkmayınca internetten bizim numaralarımız bulup arıyor. Biz hemen evimiz yakın kalktık geldik buraya. Baktık kapı açık ve papağanımız yok. Ben hiç mallara bakmadım bile papağanın olmadığını görünce benim için bitti. Keşke malzemeleri götürseydi, para götürseydi de ona ellemeseydi. Sabah 5'ten beri kızlarımla ağlıyoruz. Çok üzgünüz. Papağanımızı geri getirsin, şikayetçi olmayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sosyal medya fenomeninden acı haber
img

8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
img

Çocukken reklamında oynadığı şirkete yönetici oldu! Değişim inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık harekete geçti! Zehirli madde içeren okul kıyafeti toplatılıyor

Anne-babalar dikkat! Bakanlık bu üniformaları piyasadan toplatıyor
Ancelotti'nin sildiği Arda Güler için sürpriz karar! Başkan olaya dahil oldu

Ancelotti'nin sildiği Arda için sürpriz karar
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il

İşte 'Alo fetva hattı'na en çok aramanın yapıldığı 3 ilimiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.