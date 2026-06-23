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Büyükçekmece E-5'te itfaiye aracının devrilme anı kamerada

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İstanbul Büyükçekmece'de bir otomobille çarpışan itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 itfaiye eri yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Büyükçekmece'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu meydana gelen ve 2 itfaiye erinin yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi'nde bir otomobille çarpışan itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 itfaiye eri yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yangına giden itfaiye aracının yan yoldan E-5'e bağlanan otomobile çarptığı anlar yer aldı. İtfaiye aracının çarpmanın ardından devrilerek karşı şeride geçtiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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