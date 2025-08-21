Büyükçekmece'de Gömülü Ceset İle İlgili Şok İtiraflar

Büyükçekmece'de boş bir villanın bahçesinde gömülü halde bulunan Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin ölümüyle ilgili konuşan amca Ulamvevi Türkmen, "Senin yeğeninin cesedini bulduk dediler, ben de şaşırdım. Ne yaptığımı, ne yapacağımı bilemedim" dedi.

Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde polis ekipleri, dün bir süredir aranan yabancı uyruklu şahsa ait cesedi inşaat halindeki villanın bahçesine gömülü olarak bulmuştu. Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmış, olayla ilgili Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin alacak verecek meselesi yüzünden amca Cebrail K.'ile birlikte yeğenleri olan Muhammed Yavuz K., ve Nejat K.' tarafından evinde darp edilerek öldürüldüğü ve ardından boş villanın bahçesine gömüldüğü öğrenilmişti. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Nametullah S.'nin amcası Cebrail K.'ya ait olduğu değerlendirilen villaların bulunduğu inşaat alanına gömülmüş olabileceği değerlendirilmişti. Cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K.'nın özel izinle savcıya verdiği ifadesinde kendi villasının olduğu alanın içerisine Afganistanlı Nametullah S.'yi darp ederek öldürdükten sonra yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. ile birlikte gömdüğünü itiraf etmişti.

"Ben Türkiye'nin polisine, savcısına çok teşekkür ederim"

Öldürülerek boş villanın bahçesine gömülen Nametullah S.'nin amcası Ulamvevi Türkmen, "Asayiş polisinden bize telefon açtılar. 'Senin yeğeninin cesedini bulduk' dediler. Ben de şaşırdım. Ne yaptığımı ne yapacağımı bilemedim. Adli tıbba gittik. Orda benden DNA aldılar. Ben Türkiye'nin polisine, savcısına çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah işlerinde hayır versin" dedi. - İSTANBUL