Büyükçekmece'de Feci Kaza: Kamyon, İşçiyi Sürükledi

İstanbul Büyükçekmece'de rampa aşağı inerken kontrolden çıkarak park halindeki panelvan minibüse ve sitenin önünde malzeme indiren işçilerin bulunduğu hafif ticari araca çarpan kamyon, altına aldığı işçiyi metrelerce sürükledi. Yaşanan feci kaza kameraya yansırken, aracın altından 1 saatte çıkarılan genç ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 535 plakalı kamyon yokuş aşağı inerken sürücüsü E.Ş.'nin kontrolünden çıktı. Kamyon önce park halindeki panelvan minibüse, ardından bir sitenin önünde işçilerin malzeme indirdiği hafif ticari araca çarptı. O sırada 2 işçi araçtan çıkarken, bagajdan malzeme indiren 2 işçi ise kamyonla birlikte yolda sürüklendi. Kazada 1 işçi hafif yaralanırken, diğer işçi ise kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları neticesinde kamyonun altından çıkardığı Y.B. (19), ayaklarından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonun panelvan araca çarpmasının ardından işçilerin olduğu araca çarpıp, işçiyi altında sürüklediği görüldü. - İSTANBUL