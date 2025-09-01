Büyükçekmece'de Drift Atan Sürücüye 47 Bin TL Ceza

Büyükçekmece'de, drift atarak lastik yakan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye 47 bin 385 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında drift atarak 'lastik yakan' sürücüyle ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Büyükçekmece Başkent mevkiinde bir şahsın drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka ve kimlik bilgileri tespit edilen M.B.T. (21) isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye 'drift atmak, saygısızca araç kullanmak' maddelerinden olmak üzere toplamda 47 bin 385 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün 60 gün ehliyetine el konuldu. - İSTANBUL