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Büyükçekmece'de Depremde Cami Minaresinin Alem Düştü

Büyükçekmece'de Depremde Cami Minaresinin Alem Düştü
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Büyükçekmece Kumburgaz Yeni Camii'nin çifte minaresinden birinin aleminin düştüğü anların görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Cami geçici olarak ibadete kapatıldı.

Büyükçekmece'de depremin ardından caminin aleminin düştüğü anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece'de bulunan Yeni Camii'nin çifte minaresinden birinin aleminin düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz Yeni Camii'nin çifte minaresinden birinin alemi düşmüştü. Camide yapılan incelemelerin ardından minare içerisinde de hasar meydana geldiği ve beton parçalarının düştüğü tespit edilmişti. Cami geçici olarak ibadete kapatılmıştı. Yeni Camii'nin minaresinin düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, minareden alemin kırılarak düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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