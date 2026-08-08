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Büyükçekmece'de Kayıp Aramaları 3. Günde

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İstanbul Büyükçekmece'de denizde bir kişinin kaybolduğu ihbarıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik ve dalış ekiplerinin katılımıyla 3. günde de sürüyor. Henüz kayıp başvurusu yapılmamış olması dikkat çekerken, ekipler deniz altında aramalara devam ediyor.

İstanbul Büyükçekmece'de denizde bir kişinin kaybolduğu iddiası üzerine başlatılan aramalar 3'üncü gününde de Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dalış Emniyet Arama Kurtarma Ekibi tarafından devam etti.

Büyükçekmece Sahili'nde denizde bir kişinin çırpınarak gözden kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin, 3 gündür başlattığı arama kurtarma çalışması bugünde devam etti. Olayla ilgili kaybolduğu söylenen vatandaş hakkında hiç kimsenin kayıp başvurusunda bulunmadığı da öğrenildi. Öte yandan yapılan ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dalış Emniyet Arama Kurtarma Ekibi tarafından 3 gündür Büyükçekmece'de arama kurtarma faaliyeti devam ediyor. Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren deniz altında arama çalışmalarına başladı. Özel eğitimli dalgıç ekipleri su dibinde yaptığı arama herhangi bir insana denk gelmezken, aramaların gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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