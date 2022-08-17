Bisikletiyle gezen çocuk tırın altında kaldı! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

İstanbul Büyükçekmece'de bisikletiyle gezerken tırın altında kalan 11 yaşındaki Fatih Aslan ağır yaralandı. Kaza anı ile sonrasında yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzgun Sokak'tan İsmetpaşa Caddesi'ne dönüş yapan Celal Gargulu (45) yönetimindeki çimento yüklü TIR, grup halinde arkadaşlarıyla bisikletiyle gezen Fatih Aslan'a (11) çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle bisikletiyle TIR'ın altında kaldı.

ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Fatih Aslan'ı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi. Polis ekipleri TIR şoförünü otların arasında saklanmış şekilde buldu. Şoför, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"MAHALLEDEN YARIŞ YAPAR GİBİ GEÇİYORLAR"

Mahalle sakini İdris Koçak, "Çimento fabrikasının TIR'ları buradan hızlı bir şekilde geçiyorlar. Mahallelide şikayetçi. Bu kamyonlar her zaman problem 11 yaşında çocuk kamyonun altında kaldı. Hafriyat dolu kamyonlar iş yetiştirmek için yarış yapar gibi geçiyorlar" dedi.Kaza sonrasında yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.