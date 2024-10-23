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Büyükçekmece'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Büyükçekmece'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu
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İstanbul Büyükçekmece'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Büyükçekmece'de 3 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Metrelerce yükselen alevler çevrede paniğe neden olurken, ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürülen yangın anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Büyükçekmece Mahallesi Ulus Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tüm çatıyı kaplayan alevler metrelerce yükseğe çıkarken, çevrede panik dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangın yaralanan olmazken, çatı katı kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, çatı katının alev alev yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Evim kül oldu"

Evi alev alev yanan Mustafa Satılmış, "Yangın ben uyurken başladı. Çocuklarım 'Baba ev yanıyor' diyerek beni uyandırdı. Nereden başladığına dair bir fikrim yok. Prizde farklı bir şey takılı değildi, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi şeyler prizi takılıydı sadece. İtfaiye ekipleri de geç geldiler. Evim kül oldu, kullanılamaz halde" diyerek yaşanan olayı anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükçekmece istanbul Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Yaşam

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