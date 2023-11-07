Büyükçekmece'de bir kişinin cesedi bazanın içinde bulundu, şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de bir kişiyi öldürüp cesedini yatak odasındaki bazanın içerisine koyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, cesedin bulunduğu evde uyuşturucu yetiştirme düzenekleri de tespit edildi.

Büyükçekmece'de bir kişiyi öldürüp cesedini yatak odasındaki bazanın içerisine koyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Ekim'de kendisinden haber alınamayan Fikret A'nın (30) cansız bedeninin Kamiloba Mahallesi'nde oturduğu evdeki bazanın içerisinde bulunmasına ilişkin yapılan çalışmada, şüpheli T.Y. Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

Şüphelinin ilk ifadesinde F.A'nın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını, sürekli hakaret ve küfürler ettiğini, uyuşturucu almaya teşvikte bulunduğunu, bu sebeple aralarında tartışma çıktığını belirterek, tabancayla 2 el ateş edip, sonradan dışarı çıkarak tabancayı çöp konteynerine attığını söylediği öğrenildi. Şüpheli ayrıca, olay sırasında ikamette babası T.Y'nin de bulunduğunu ifade etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kamiloba Mahallesi'nde, kendisinden 3 haftadır haber alınamayan F.A'nın cesedi, 29 Ekim'de oturduğu evin yatak odasındaki bazanın içerisinde bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatmıştı. Uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurulduğu görülen evde kovan ve mermiler de bulunmuştu.