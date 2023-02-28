Büyükçekmece'de battaniyeye sarılı bir ceset bulunduİSTANBUL Büyükçekmece'de park halindeki aracın içinde battaniyeye sarılı halde bir ceset bulundu.

Büyükçekmece'de battaniyeye sarılı bir ceset bulundu

İSTANBUL Büyükçekmece'de park halindeki aracın içinde battaniyeye sarılı halde bir ceset bulundu. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken aracın cesetle birlikte Bursa'dan geldiği iddia edildi.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre yol kenarında park halindeki 16 BT 773 plakalı aracın içinde vatandaşlar tarafından battaniyeye sarılı halde ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, cadde ekipler tarafından şerit çekilerek kapatıldı. Aracın ceset ile birlikte Bursa'dan getirildiği iddia edilirken caddede olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Araçtan çıkartılan ceset ise morga götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nün konu ile çalışmaları devam ediyor.