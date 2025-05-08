Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesinde iddia edilen yolsuzlukla ilgili soruşturma başlattı. 2015-2025 yılları arasında ilçede verilen inşaat ruhsatlarına dair tüm bilgilerin belediye tarafından hazırlanarak emniyete teslim edilmesi talep edildi. Soruşturma kapsamında, projeleri yapan firmalar ve kişiler ile hangi projelerin iskan aldığı ve yapılan inşaatların detayları araştırılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istendi.
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa