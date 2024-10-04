Büyükbaş Hayvanın Tepmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hayvan alım satım işi yapan bir kişi, büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Balıkesir'in Savaştepe İlçesinin Minnetler Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan alım satım işi yapan evli ve 3 çocuk babası Bekir Özdil (52), ahırda hayvanlarına bakım yaptığı esnada büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu yaralandı. Yakınları tarafından baygın halde bulunan Bekir Özdil'e ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulans ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Bekir Özdil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak öandarma ekipleri soruşturma başlattı. - BALIKESİR