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Büyükada'da 'Şakir Paşa Ailesi' Dizisi Setinde Yangın: 1 Ölü

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Büyükada'da, 'Şakir Paşa Ailesi' dizisinin çekimlerinin yapıldığı tarihi konakta çıkan yangında, set çalışanı 43 yaşındaki Serkan Sükyen hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Büyükada'da 'Şakir Paşa Ailesi' dizisinin çekildiği konakta yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Büyükada'da, "Şakir Paşa Ailesi" isimli dizinin çekimlerinin yapıldığı tarihi konakta yangın çıktı. Yangında, set çalışanlarından 43 yaşındaki Serkan Sükyen hayatını kaybetti.

Büyükada'da, "Şakir Paşa Ailesi" dizisinin çekimlerinin yapıldığı tarihi konakta yangın çıktı. Giriş katta bulunan bir odada çıkan yangına ilk olarak set çalışanları müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangını söndürmeye çalışan dizinin yapım amiri Serkan Sükyen(43), dumandan etkilendi. Büyükada Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'na kaldırılan Sükyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ ABANOZ - 3.Sayfa
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