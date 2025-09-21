Haberler

Büyükada'da Gece Saatlerinde Tekne Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
İstanbul'un Adalar ilçesinde meydana gelen tekne kazasında, aşırı hız nedeniyle kıyaya oturan teknede 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Adalar ilçesi Büyükada'da gece saatlerinde bir tekne kıyaya oturdu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aşırı süratli olduğu iddia edilen tekne gece saatlerinde Büyükada kıyısına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından deniz ambulansı ile Maltepe İskelesi'ne getirildi. Burada hazır bekleyen kara ambulansı tarafından alınan yaralı, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
