Büyük facia böyle başladı! İşte 76 kişinin can verdiği yangının ilk anları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini bildirdi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Yerlikaya, Grand Kartal Otel'in bulunduğu kayak merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkış sebebi henüz yetkililer tarafından tespit edilemeyen yangın sonucu bütün kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, itfaiye ve su tankerleri gibi her türlü ekip ve personelle yangının söndürüldüğünü belirtti.

PENCERELERDE CAN PAZARI

Yaşanan korkunç olay sırasında, camlardan çarşaflarla sarkarak kurtulmaya çalışan vatandaşlar, "Bizi kurtarın!" diye haykırdı. Yangından kurtulanlar ise çaresizlik içinde "İtfaiye yok mu, itfaiye!" diyerek feryat etti. Alevler hızla tüm otele yayılırken, yetkililer sürekli olarak otelin çökme tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Can pazarı yaşanan anlar, dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.