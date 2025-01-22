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Büyük facia böyle başladı! İşte 76 kişinin can verdiği yangının ilk anları

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde gece yarısı çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan facia sonrası yangının ilk başladığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini bildirdi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Yerlikaya, Grand Kartal Otel'in bulunduğu kayak merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkış sebebi henüz yetkililer tarafından tespit edilemeyen yangın sonucu bütün kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, itfaiye ve su tankerleri gibi her türlü ekip ve personelle yangının söndürüldüğünü belirtti.

PENCERELERDE CAN PAZARI

Yaşanan korkunç olay sırasında, camlardan çarşaflarla sarkarak kurtulmaya çalışan vatandaşlar, "Bizi kurtarın!" diye haykırdı. Yangından kurtulanlar ise çaresizlik içinde "İtfaiye yok mu, itfaiye!" diyerek feryat etti. Alevler hızla tüm otele yayılırken, yetkililer sürekli olarak otelin çökme tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Can pazarı yaşanan anlar, dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Büyük facia böyle başladı! İşte 76 kişinin can verdiği yangının ilk anları
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

PAMUKOVADAKİ tren kazasında hükümeti eleştirenler, kendilerine ait belediyelerdeki facialarda 3 maymunu oynuyor. antalyada teleferik kazası oldu sustular. beyoğlunda gece kulubunde yangında 29 kişi öldü sorumluluk üstlnmediler. boluda 76 can gitti yine utanmadan başkasını suçluyorlar. demiyor itfaiyeyi kendisine bağladığım torpille bld başk tardımcısı yaptığım dayım oğlu sorumludur diyemiyor chp nin lalesi. çok ilkesizler çokkkk

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

insanlar nasıl haykırıyor can havli ile içim parçalandı

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