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Büyücülük yapmakla suçladığı gelinini öldürüp parçalara ayırdı

Büyücülük yapmakla suçladığı gelinini öldürüp parçalara ayırdı
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Pakistan'da vahşi bir cinayet yaşandı. Yedi aylık hamile Zara Bibi (30), kaynanası tarafından 'büyücülük yapıyor' iddiasıyla öldürüldü. Genç kadının parçalanmış bedeni, şehrin farklı noktalarında üç çantada bulundu. Kaynana, cinayeti itiraf ederek gelinini büyücülükle suçladı ve oğlunun parayı kendisi yerine geline göndermesinden rahatsız olduğunu söyledi. Olayda dört kişi tutuklandı.

Pakistan'da yaşanan korkunç olayda, bir kaynana, yedi aylık hamile gelinini "büyücülük yapıp oğlunu baştan çıkarmakla" suçlayarak öldürdü.

30 yaşındaki Zara Bibi'nin parçalara ayrılmış bedeni, Daska şehrinin farklı bölgelerine dağıtılmış halde üç ayrı çantada bulundu. Geçen hafta kaybolan genç kadının akıbeti, polis ekiplerinin bu korkunç keşfiyle ortaya çıktı.

Kaynana Sughran Bibi, suçunu itiraf ederek cinayetin nedenini açıkladı. Kıdemli polis memuru Omar Farooq'a göre Sughran, gelininin büyücülük yaptığından şüpheleniyordu. Ayrıca oğlu Qadir'in paraları annesine değil, doğrudan Zara'nın banka hesabına göndermesi de gerginliğe neden olmuştu.

Polis raporuna göre, dört şüpheli Zara'yı uykusunda yastıkla boğdu, yüzünü yaktı ve vücudunu parçalara ayırarak üç çuvalla şehrin farklı noktalarındaki kanallara attı.

Dört yıllık evli ve üç yaşında bir oğlu olan Zara, Suudi Arabistan'da yaşıyordu ve Pakistan'a iki hafta önce dönmüştü. Babası Shabbir Ahmed, damadının ailesinin kızını yurt dışında yaşadığı için kıskandığını iddia etti.

Emekli polis memuru olan baba, kızıyla en son 10 Kasım'da görüştüğünü ve sonrasında telefonunun kapandığını söyledi. İki gün sonra kayınvalidesini ziyaret ettiğinde, Zara'nın "mücevher ve değerli eşyalarla evi terk ettiği" yalanıyla karşılaştı.

Polis, cinayetle ilgili olarak kaynana Sughran'ın yanı sıra kızı Yasmin, torunu Hamza ve akrabası Navid'i tutukladı. Dördüncü şüpheli Abdullah da yakalandı. Polis, tüm şüphelilerin cinayeti itiraf ettiğini açıkladı.

Şüpheliler hakkında cinayet davası açıldı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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