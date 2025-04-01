'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim

Sırrı Süreyya ilk kez anlattı: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk anket! Sonuçlar hayli çarpıcı
Ünlü gazeteciden Erdal Beşikçioğlu'na tepki: Babamın mezarını Behzat Ç.'yi çekmek için kullanmışlar

Ünlü gazeteci isyan etti: Babamın mezarını Behzat Ç. için kullanmışlar

Büşra Cin'in sır ölümünde suç aleti yatağın altında bulundu

Büşra Cin'in sır ölümünde suç aleti yatağın altında bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayramın ilk günü 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in erkek arkadaşının evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Üniversiteli Büşra Cin'in ölümünde yaşanan dehşet sonrası genç kızın gözaltına alınan sevgilisi Özcan Korkmaz, 'kasten adam öldürme' şüphesiyle tutuklandı. Geniş kapsamlı aramaların sonucunda kayıp silah yatağın altında bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesi, bayramın ilk günü 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in erkek arkadaşının evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Yaşanan dehşet sonrası genç kızın gözaltına alınan sevgilisi Özcan Korkmaz (29), 'kasten adam öldürme' şüphesiyle tutuklandı.

KAVGA ETTİKLERİNİ KABUL ETTİ

Olay günü dehşetin yaşandığı apartmanda oturan komşular, genç sevgililerin kürtaj nedeniyle kavga ettiklerini söylemeleri üzerine tüm şüpheler Özcan Korkmaz'ı çevrildi. Korkmaz, sevgilisi ile kavga ettiğini kabul etti.

Büşra Cin'in sır ölümünde suç aleti yatağın altında bulundu

SİLAH KORKMAZ'A AİT

Kavga sonrası evi terk ettiğini, eve geldiğinde ise sevgilisini yatakta kanlar içinde bulduğunu söyledi. Geniş kapsamlı aramanın ardında kayıp silah, yatağın altında bulundu. Silahın bulunması sonrası polis, genç kızın intihar değil, cinayete kurban gittiği üzerinde durmaya başladı. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada, Büşra'nın esrarengiz ölümünü kriminalden gelecek sonuç çözecek.

Büşra Cin'in sır ölümünde suç aleti yatağın altında bulundu

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

silahı kullananın elinde barut izi olur ayrıca maktulün intihar ettikten sonra silahı yatağın altına koyması imkansız

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.