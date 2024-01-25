Bursa Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendiriyor

Bursa Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda artan dolandırırcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü vatandaşları bilgilendirmek şehrin değişik noktalarında maksadıyla broşür dağıtıyor.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "Sizleri Telefonla Arayarak Kendilerini Polis, Asker veya Savcı Olarak Tanıtıp, Sizden Para, Altın İsteyen Şahıslara İnanmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 112 Acil Çağrı hattını arayın ya da en yakın Emniyet Birimine müracaat edin" denildi. - BURSA