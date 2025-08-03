Bursa'ya Giderken Kaza Geçiren Genç İlahiyat Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Bursa'ya Giderken Kaza Geçiren Genç İlahiyat Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Berkay Akdeniz, Kur'an-ı Kerim ve ilahi üzerine yapılan bir çalıştay için Bursa'ya giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı, Akdeniz'in cenazesi memleketine getirildi.

ı Kerim ve ilahi üzerine yapılan bir çalıştay için Bursa'ya giderken kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.

İznik-Orhangazi yolu Boyalıca Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, 54 RD 356 plakalı Tofaş marka otomobil ile 34 MHR 87 plakalı Mercedes marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza neticesinde 4 kişi yaralanırken, Berkay Akdeniz (22) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybeden Akdeniz, hastane morguna sevk edildi.

Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Akdeniz'in cenazesi memleketi Sakarya'nın Pamukova ilçesi Cihadiye Mahallesi'ne getirildi. Burada öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gören Akdeniz, mahalle mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, Berkay Akdeniz'in, Kur'an-ı Kerim ve ilahi üzerine yapılan bir çalıştay için Bursa'ya giderken kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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