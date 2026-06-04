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Şanlıurfa ve Bursa'da narkotik operasyonları: 135 gözaltı

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İçişleri Bakanlığı, Jandarma ekiplerince Bursa ve Şanlıurfa'da düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 135 şüpheliden 129'unun tutuklandığını, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma ekiplerince Bursa ve Şanlıurfa'da icra edilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 135 şüpheliden 129'nun tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 129'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar 142 asayiş timi, 25 komando timi ve 6 motorlu asayiş timi olmak üzere toplam 900 Jandarma personeli ve 10 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla düzenlendi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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