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Bursa Osmangazi'de otomobilin çarptığı yaya, yağmurda şemsiyelerle korundu

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Bursa Osmangazi'de otomobilin çarptığı yaya, yağmurda şemsiyelerle korundu
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, sağlık ekiplerini beklerken yağmurda kaldı; çevredeki vatandaşlar üzerine şemsiye tuttu.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kişi, olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken yağmur altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar ise yaralının daha fazla ıslanmaması için üzerine şemsiye tuttu.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya, caddede seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere savrularak yaralandı.

Vatandaşlar yaralının yardımına koştu

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yerde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Bu sırada etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar yaralının üzerine şemsiye tutarak ıslanmasını önlemeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği Atatürk Caddesi'nde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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