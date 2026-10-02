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Bursa Osmangazi'de otomobil duvara çarptı, sürücü araçta sıkışarak ağır yaralandı

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Bursa Osmangazi'de otomobil duvara çarptı, sürücü araçta sıkışarak ağır yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesi sürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Dakikalarla yarışan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşına ait 11 SB 931 plakalı otomobili alan sürücü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yetişti.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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