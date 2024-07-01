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Bursa Orhangazi'de İşçi İnşaat İş Kazası Geçirdi

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Bursa Orhangazi'de İznik Gölü sahilinde devam eden arıtma inşaatında iskeleden düşen bir işçi yaralandı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa Orhangazi'de, İznik Gölü sahilinde devam eden arıtma inşaatında iskeleden düşen bir işçi yaralandı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahilinde devam eden arıtma tesisi inşaatında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, arıtma tesisinde çalışan Yunus M. (38) isimli çalışan iskelede çalıştığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metreden beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. İlk müdahalesi burada yapılan Yunus M. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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