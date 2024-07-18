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Bursa Orhaneli'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına 2 helikopter, 25 araç ve 87 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının boyutu havadan görüntülendi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter 25 araç 87 personel ile havadan ve karadan müdahale sürerken yangının boyutu havadan görüntülendi.

Yangın, Orhaneli ilçesi kırsal Çivili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye havadan yangın söndürme helikopteri karadan ise Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 helikopter 25 araç 87 personel ile yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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