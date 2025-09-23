Haberler

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını paniğe sebep oldu

Yenişehir ilçesinde, kırsal alanda meydana gelen yangın, vatandaşları tedirgin etti. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanın dışında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, ilçeye bağlı Akdere ve Papatya köyleri arasındaki kırsal bölgede meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevredeki vatandaşlar da tedirgin bir şekilde çalışmaları izledi. Yangının büyümemesi için yoğun çaba harcayan ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
