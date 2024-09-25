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Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Yenişehir ilçesi Akdere ve Papatya kırsalında çıkan orman yangınına, Bursa ve Bilecik itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopterle de müdahale edildi. Yangın, kontrol altına alındı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Akdere ve Papatya kırsalında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yenişehir'de saat 16.00 civarında ormanlık alanda çıkan yangına Bursa ve Bilecik ilçelerindeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bursa İl jandarma komutanlığına bağlı yangın söndürme helikopteri de katıldı.

Yangının başladığı bölgeye giden Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, "İlçemize bağlı Akdere ve Papatya kırsal mahallelerimize bağlı ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz anında müdahale ettiler. Şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınmıştır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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