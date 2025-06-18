Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Yangın, Girencik Mahallesi Tahliye Ediliyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında alevlerin yaklaştığı Girencik Mahallesi, AFAD koordinasyonunda tahliye ediliyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı 100 nüfuslu Girencik Mahallesi civarında öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, vatandaşların dikkati sayesinde erken fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere hızlı şekilde müdahale etti. Çıkan yangına 5 helikopter, 44 araç, 132 personel ile müdahale edildiği belirtildi.

Yangının geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Bölgede şiddetli rüzgarın olduğuna dikkat çekildi. - BURSA